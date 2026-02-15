Yanis Massolin ha trascinato il Modena nell'ultima giornata di campionato di Serie B, segnando il gol che ha aperto la sfida contro la Carrarese. Come riportato da Matteo Moretto su Youtube, l'Inter ha definito il suo acquisto nella finestra invernale di calciomercato per una cifra di 3,5 milioni di euro più bonus.

Il totale dell'affare può toccare quota 6 milioni, nella trattativa è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita. C'è un retroscena. Oltre all'Inter c'erano anche altre squadre italiane che lo volevano, tra queste anche il Napoli di Conte. In più Parma e Bologna hanno chiesto informazioni su di lui.