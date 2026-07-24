Se c'è chi guarda con preoccupazione alle prime uscite del Padova, il presidente Francesco Peghin invita a mantenere la giusta prospettiva. La pesante sconfitta per 4-1 nell'amichevole contro il Sassuolo, un avvio di campionato segnato da tre sfide di alto livello e un mercato offensivo ancora in fase di definizione possono alimentare qualche perplessità. Eppure, in casa biancoscudata non c'è alcuna intenzione di lasciarsi condizionare. Anzi, prevale la convinzione che sia troppo presto per trarre conclusioni e che le difficoltà iniziali possano trasformarsi in un'opportunità per il valore della squadra.
Le dichiarazioni di Francesco Peghin
Il presidente veneto, intervistato da Il Mattino di Padova, ha speso delle parole anche per i nuovi arrivati, ovvero Matteo Lovato e Matteo Cocchi: "Lovato è un big della categoria e ci voleva il ritorno di un padovano in rosa. Per Cocchi mi auguro che Padova rappresenti il trampolino di lancio della carriera come era stato per tanti giovani in passato". Olre questo il presidente biancorsso ha risposto anche alla domande inerente al calciomercato sia in entrata che in uscita: "Sappiamo che la squadra cambierà molto da qui a fine mercato.Intanto siamo soddisfatti di quanto fatto finora. Al di là dei giovani, Lovato e Zanimacchia sono due ottimi colpi".
Autore: Giammarco Probo
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