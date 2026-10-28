Il Barcellona, come ha riportato questa mattina il quotidiano Sport, punta a mettere i bastoni tra le ruote dell'Inter nella corsa al giovane difensore dello Stoccarda Finn Jeltsch. Per questo motivo, i nerazzurri provano ad accelerare per seminare la concorrenza; anche perché il profilo di Jeltsch piace molto a Cristian Chivu, essendo un veloce e forte fisicamente che può giocare da centrale o da braccetto in un reparto difensivo a tre, con piedi educati in fase di costruzione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, scout nerazzurri sono stati visti più volte alla MHP Arena, casa dello Stoccarda, portando relazioni sempre positive. Così come stati frequenti i contatti con l'entourage del difensore, ora bisogna capire quando provare l'affondo. Lo stipendio non è di certo un problema, visto che attualmente guadagna circa 1,3 milioni di euro lordi più bonus; bisogna però superare le resistenze dello Stoccarda, che vuole una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Per aiutare le trattative può essere d'aiuto la sfida di Champions di fine novembre tra le due squadre.