La sconfitta contro la Lazio non pesa solo sulla classifica del Napoli, ma lascia un segno profondo anche nei numeri di Antonio Conte. Il ko del Maradona certifica infatti un dato inedito nella carriera del tecnico: quella attuale è già la sua peggior stagione in Serie A per punti conquistati. Anche vincendo tutte le partite rimanenti, gli azzurri arriverebbero a quota 81, restando sotto il precedente minimo personale di Conte, gli 82 punti ottenuti con l’Inter nel 2019/20.

Un’anomalia significativa per un allenatore abituato a incidere subito e a lottare per il titolo sin dal primo anno. Anche allora, infatti, quella stagione rappresentò un’eccezione, essendo l’unica senza Scudetto al debutto. Il trend sembra destinato a ripetersi: il Napoli è ormai distante dalla vetta e concentrato sulla difesa di un posto in Champions League. A rendere il quadro più amaro c’è anche la fine dell’imbattibilità casalinga, che durava da dicembre 2024.

Per Conte si tratta di una battuta d’arresto pesante, non solo nei risultati ma anche nella percezione del suo percorso. Ora però non c’è tempo per analisi troppo lunghe: serve una reazione immediata per blindare almeno l’obiettivo minimo stagionale e chiudere senza ulteriori passi falsi.