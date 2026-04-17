Con il solito secondo tempo sprint, l'Inter regola il Cagliari per 3-0 al Meazza. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i rossoblu, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.
Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 23:01
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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