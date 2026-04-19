La vittoria sul Cagliari, unito al ko del Napoli in casa con la Lazio, avvicina sensibilmente l'Inter allo scudetto numero 21. Da qui al termine della stagione i nerazzurri hanno però un altro obiettivo che puntano a conquistare, ovvero la Coppa Italia: dopo lo 0-0 del match d'andata al Sinigaglia, la squadra di Cristian Chivu si giocherà il match di ritorno a San Siro nella serata di martedì contro il Como di Cesc Fabregas, con la chiara intenzione di conquistare la finale di Roma fissata in calendario all'Olimpico per il 13 maggio. Un appuntemento a cui sogna di prendere parte anche l'Atalanta, reduce dal 2-2 'nel primo round di andata giocato in casa della Lazio.

La scritta "insieme", pubblicata sul profilo ufficiale della Dea, punta ad unire i tifosi e la squadra con un allenamento a porte aperte per i sostenitori che hanno incoraggiato i giocatori di Raffaele Palladino in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì sera contro la Lazio proprio a Bergamo. Presenti nel centrodi allenamento anche presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi. Durante la seduta, il capitano Marten de Roon ha accompagnato i compagni sotto la curva con tanti tifosi che hanno intonato cori di incitamento, accompagnati dallo striscione "Vogliamo la Coppa Italia".