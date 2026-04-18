Il Barcellona sta già pianificando la sua strategia per la prossima finestra di mercato. Secondo il Mundo Deportivo, il club blaugrana si concentrerà su concentrandosi su tre profili: un difensore, un attaccante e un esterno forte. In difesa, come sappiamo, l'obiettivo principale è Alessandro Bastoni che, come evidenzia il sito del quotidiano spagnoli, sarebbe entusiasta della possibilità di unirsi al Barcellona ed è disposto a facilitare il trasferimento. I colloqui tra l'entourage del giocatore e il Barça stanno procedendo positivamente.