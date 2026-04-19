Dopo un mese di digiuno, la Giana Erminio torna alla vittoria battendo 2-0 l'Inter Under 23 grazie alle reti di Luigi Samele e di Alessandro Galeandro. Per la soddisfazione di Vinicio Espinal, tecnico della squadra di Gorgonzola, che ha commentato così la partita in conferenza stampa (qui il video completo): "Sono contento perché è arrivato il risultato dopo una buona prestazione, a differenza di quanto era successo nelle ultime tre partite", le sue parole.

Le brucia dipendere dalle altre squadre per entrare nei playoff? Forse ve lo sareste meritato.

"Il calcio è fatto di episodi e nelle ultime partite qualcosa ci è girato contro. Oggi la prestazione è stata fatta bene come altre volte, la differenza è che abbiamo voluto fortemente questa vittoria per poter provare a entrare ai playoff. Poi, sì, un po' mi rode, però i ragazzi stanno facendo un percorso stupendo".