Ieri sera, è andata in scena a San Siro una sfida nella sfida: Inter-Cagliari, infatti, è stata anche l'occasione per vedere nuovamente uno contro l'altro i due fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito, il primo con la maglia nerazzurra e il secondo a difendere i colori rossoblu. Il derby di casa è finito a reti bianche, anche se entrambi i giocatori hanno mostrato numeri importanti. Il tutto sotto gli occhi del loro procuratore Mario Giuffredi, presente sugli spalti del Meazza per assistere a questo incrocio tra i suoi due assistiti. Che poi ha avuto modo di incontrare a fine gara, come rivela lo stesso agente attraverso il profilo Instagram della MARAT Football Management, la sua agenzia di procura.

È Giuffredi stesso ad esprimersi: "Dopo Inter-Cagliari ho incontrato Sebastiano e Francesco Pio, due talenti che spiccano anche per le qualità umane. È un piacere vedere la crescita di due ragazzi, fratelli, dal punto di vista professionale. Ma mi rende ancora più orgoglioso che i loro sani principi continuino ad accompagnarli lungo il loro percorso". Un attestato di stima importante e sicuramente da sottolineare, quello di Giuffredi, soprattutto per il modo in cui evidenzia quelle che sono le caratteristiche personali, prima ancora che professionali, dei due giocatori.