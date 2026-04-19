16 gol Lautaro Martinez, 11 Marcus Thuram. L'efficienza della ThuLa, nonostante i tanti problemi fisici che hanno attanagliato il percorso dell'Inter, è comunque molto buona e Chivu sa molto bene che avere quei due là davanti rappresenta un tassello fondamentale per la capitalizzazione offensiva nerazzurra. All'Inter, da qualche anno, però, mancano i dribbling. Quelli di giocatori fantasiosi che tra le linee possono creare pericoli da un istante all'altro. Yildiz, Palestra e Nico Paz sono i giocatori che hanno realizzato più dribbling in Serie A. Nella top 5 anche Atta e Saelemaekers. I numeri parlano chiaro: i nerazzurri necessitano di dribbling.