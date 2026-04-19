Alessio Tacchinardi ora si alza in piedi e rivolge un grande applauso a Cristian Chivu. Dagli studi di Sport Mediaset XXL, l'ex centrocampista della Juventus ha ampiamente elogiato il tecnico dell'Inter, che al suo primo anno da allenatore dei nerazzurri ha trascinato la squadra verso la conquista del ventunesimo Scudetto con un passo sostanzialmente da dominatrice. Per Chivu arrivano parole importanti e anche un paragone che negli ultimi tempi è apparso addirittura inflazionato: "È stato un grande Chivu. Non pensavo potesse fare così dopo l'inizio shock, io in lui vedo un piccolo José Mourinho. Ha stimolato i suoi giocatori con delle dichiarazioni anche piccanti per ritrovare quella cattiveria e quella volontà di vincere che non è appartenuta a Milan e Napoli. Gli vanno fanni grandi complimenti".