Roberto Mancini si è laureato campione del Qatar alla guida dell'Al-Sadd con un turno d'anticipo per effetto della sconfitta dell'Al-Shamal, che non è riuscito ad accorciare il gap prima dello scontro diretto del 28 aprile, a questo punto inutile ai fini della classifica. 

Si tratta del 15esimo titolo in carriera per il Mancio, che aveva già vinto il campionato in Italia, tre volte con l'Inter, e in Inghilterra trionfando all'ultimo respiro con il Manchester City nel 2012 a spese del Manchester United. 

La felicità per Mancini si è raddoppiata in serata, quando la sua squadra ha staccato il pass per i quarti di finale della Champions asiatica eliminando dopo i calci di rigore l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 23:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.