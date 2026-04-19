Il traguardo del 21esimo scudetto è davvero vicino per l'Inter. Come spiegato da Javier Zanetti, a Sportmediaset, a margine della dodicesima edizione di 'In Campo per un Sorriso – Trofeo PUPI'. Ecco le dichiarazioni del vice presidente nerazzurro:

Chivu è stato anche psicologo e ha fatto crescere i giovani.

"E' un fratello della squadra del Triplete e sono felicissimo per lui. La sua intelligenza e passione, il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori è il massimo e lo sta trasferendo ai ragazzi che lo stanno seguendo".

L'Inter ha avuto un'energia diversa rispetto alle rivali. Qual è stata?

"Credo sia stato così per il lavoro di tutte le settimane, la certezza di seguire un allenatore per il quale tutti si sono messi a disposizione".

Quanto manca per tirare le bandiere fuori dall'armadio?

"Siamo calmi e umili come dice il nostro DNA, anche perché manca tanto. Pensiamo prima alla Coppa Italia, che sarà una grande partita contro il Como, poi penseremo al Torino".