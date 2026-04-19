Il traguardo del 21esimo scudetto è davvero vicino per l'Inter. Come spiegato da Javier Zanetti, a Sportmediaset, a margine della dodicesima edizione di 'In Campo per un Sorriso – Trofeo PUPI'. Ecco le dichiarazioni del vice presidente nerazzurro: 

Chivu è stato anche psicologo e ha fatto crescere i giovani. 
"E' un fratello della squadra del Triplete e sono felicissimo per lui. La sua intelligenza e passione, il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori è il massimo e lo sta trasferendo ai ragazzi che lo stanno seguendo".

L'Inter ha avuto un'energia diversa rispetto alle rivali. Qual è stata?
"Credo sia stato così per il lavoro di tutte le settimane, la certezza di seguire un allenatore per il quale tutti si sono messi a disposizione". 

Quanto manca per tirare le bandiere fuori dall'armadio? 
"Siamo calmi e umili come dice il nostro DNA, anche perché manca tanto. Pensiamo prima alla Coppa Italia, che sarà una grande partita contro il Como, poi penseremo al Torino".  

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 13:25
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.