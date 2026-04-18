Il Napoli perde contro la Lazio e dice addio a qualsiasi sogno di rimonta verso il primo posto. Apre le marcature una rete di Cancellieri al minuto 6, prima del rigore sbagliato da Zaccagni poco dopo la mezz'ora. I partenopei hanno grosse difficoltà di reazione e la squadra di Maurizio Sarri fa quel che vuole in campo, dominando spazi e tempi di gioco. Al 57' arriva anche il raddoppio targato Basic, che fa sprofondare le illusioni tricolori del Napoli. A cinque giornate dalla conclusione del campionato l'Inter mantiene un super-vantaggio di 12 punti sulla squadra di Conte.

L'Inter non può vincere aritmeticamente lo scudetto prima del 34° turno (cioè il prossimo). I nerazzurri vanno a giocare a Torino contro i granata e il Napoli ospiterà la Cremonese. In caso di successo interista e mancata vittoria partenopea, l'aritmetica diventerebbe realtà. All'Inter, comunque, mancano 4 punti per laurearsi campione d'Italia.