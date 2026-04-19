Nel corso dell'intervista rilasciata a Gazzetta.it, André Villas-Boas, presidente del Porto, ha avuto modo di ricordare la sua parentesi da vice-allenatore di José Mourinho ai tempi dell'Inter: "Ero più giovane... Quella è stata una bella esperienza che ricordo con piacere, da Mourinho ho imparato molto e a volte ci scambiamo dei messaggi, anche se allena il Benfica, uno dei club che ha una grande rivalità con il Porto. Siamo in competizione per la vittoria del campionato (insieme allo Sporting, ndr), ma ci rispettiamo".

A proposito di Italia, Villas-Boas si è detto 'dispiaciuto' per la mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale azzurra. "Un torneo senza la vostra Nazionale perde qualcosa - le parole di AVB -. Se i rigori nella finale dei playoff fossero finiti in un altro modo, adesso non si parlerebbe di crisi e invece è tornato d’attualità l’incubo delle precedenti due eliminazioni. È difficile dare una ricetta per superare le difficoltà, parlando dall'esterno: forse avete bisogno di far crescere qualche talento, di una riforma che parta dal basso, come successo in Germania. Come allenatori, invece, non siete in crisi perché ne avete diversi bravi".