In casa Napoli brucia tantissimo la sconfitta subita contro la Lazio. L'esterno Matteo Politano parla così in zona mista dopo il pesante ko che di fatto vuol dire addio allo Scudetto: "Non siamo proprio scesi in campo, è un po’ inspiegabile quello che è successo oggi. Mancano cinque partite e dobbiamo centrarlo il prima possibile”.

Alla domanda sulle possibili cause, Politano non ha trovato una spiegazione precisa: “È difficile dirlo, ma una partita così brutta non ci era mai capitata quest’anno. È stata la peggiore”. Da qui, un’assunzione di responsabilità netta: “Dispiace per i tifosi, oggi c’è solo da chiedere scusa e ripartire subito”.

Spazio anche alle voci sul futuro di Antonio Conte, accostato a un possibile addio a fine stagione. Politano ha voluto spegnere ogni distrazione: “Non ci piace che si parli già di queste cose quando c’è ancora tanto in ballo. Dobbiamo pensare solo a noi e a raggiungere la Champions League”.