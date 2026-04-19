In casa Napoli brucia tantissimo la sconfitta subita contro la Lazio. L'esterno Matteo Politano parla così in zona mista dopo il pesante ko che di fatto vuol dire addio allo Scudetto: "Non siamo proprio scesi in campo, è un po’ inspiegabile quello che è successo oggi. Mancano cinque partite e dobbiamo centrarlo il prima possibile”.
Alla domanda sulle possibili cause, Politano non ha trovato una spiegazione precisa: “È difficile dirlo, ma una partita così brutta non ci era mai capitata quest’anno. È stata la peggiore”. Da qui, un’assunzione di responsabilità netta: “Dispiace per i tifosi, oggi c’è solo da chiedere scusa e ripartire subito”.
Spazio anche alle voci sul futuro di Antonio Conte, accostato a un possibile addio a fine stagione. Politano ha voluto spegnere ogni distrazione: “Non ci piace che si parli già di queste cose quando c’è ancora tanto in ballo. Dobbiamo pensare solo a noi e a raggiungere la Champions League”.
Autore: Ludovica Ferrante
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