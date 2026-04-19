Dopo la sconfitta di Gorgonzola, ecco le pagelle dell'Inter U23, sconfitta dai padroni di casa della Giana Erminio per 2-0.

MELGRATI 6 - Incolpevole sul gol, graziato da una decisione dubbia del FVS in occasione del possibile gol di Galeandro a fine primo tempo, dove non era stato irreprensibile. Per il resto non commette errori, ma non è autore di grandi parate.

CINQUEGRANO 5 - Diverse sbavature gli impediscono di raggiungere la sufficienza. Troppo passivo poi in occasione dell'azione che porta al rigore del 2-0, quando viene saltato con facilità prima del cross.

PRESTIA 5.5 - Parte forte e vince tanti duelli con Samele e Galeandro, poi cala, complice lo scarso ritmo e l'essere appena rientrato dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Non riesce a tenere la barra dritta quindi, nonostante l'esperienza.

ALEXIOU 5.5 - Perde Samele in occasione dell'1-0. L'attaccante della Giana lo beffa e lui non riesce a opporsi. Poi è poco sollecitato, con la Giana che spinge di più sulla propria corsia di sinistra. Dal 84' LAVELLI 5 - Pochi minuti in cui causa il rigore che chiude i conti. Errore da matita blu.

AMERIGHI 5.5 - Non trova mai il modo di rendersi pericoloso in attacco e in difesa non è irreprensibile. Prova sotto tono per l'ex Cavese, che all'intervallo fa spazio a Kamaté. Scelta logica, visto il bisogno di attaccare. Dal 46' KAMATE' 6 - Dà un minimo di brio a una manovra spenta e poco incisiva, anche se poi fatica a trasformare i suoi spunti in azioni pericolose. Comunque sufficiente, anche considerato che era appena rientrato da un problema muscolare.

BERENBRUCH 5.5 - Un tiro alto, poco altro. Fatica a farsi trovare tra le linee, non solo per demeriti suoi. All'intervallo fa spazio a Topalovic dopo 45 minuti non granché. Dal 46' TOPALOVIC 5.5 - Subentra ma non riesce a incidere: un tiro da fuori forte su cui Mazza interviene bene, poco altro. Meno di quanto ci si potesse aspettare in generale.

FIORDILINO 5.5 - Troppo leggero in occasione del gol dell'1-0, quando decide di non spendere il fallo: una scelta che i nerazzurri pagano a caro prezzo. In più fatica a prendere il controllo del gioco. Dal 66' MOSCONI 6 - Non riesce a dire la sua se non con un tiro centrale. Comunque il piglio era quello giusto, al di là dello spazio limitato.

KACZMARSKI 5 - Tantissimi, troppi errori tecnici. Davvero tante azioni nerazzurre terminano con passaggi fuori misura del giocatore polacco, che fatica anche in fase di interdizione, quello che finora era stato il suo punto di forza.

COCCHI 6 - Inizialmente soffre Vitale, poi è lui a metterlo in difficoltà. Nella ripresa cala, ma resta uno dei migliori nella giornata storta dell'Inter U23. Comunque non supera la sufficienza.

SPINACCE' 5.5 - Meglio di La Gumina in avvio, poi cala e tocca sempre meno palloni, facendosi sovrastare dai centrali della Giana Erminio, che lo imbrigliano del tutto.

LA GUMINA 5 - Non sta bene e si vede. Grande fatica per l'attaccante fuoriquota, che tocca pochissimi palloni, nessuno in zona pericolosa. Non basta per l'importanza che dovrebbe avere per questa squadra. Dal 66' ZOUIN 6 - Uno strappo sulla sinistra e niente di più. Non è comunque sua la responsabilità del risultato negativo.

Mister Stefano VECCHI 5 - Sconfitta meritata per l'Inter U23, che non riesce a opporsi all'intensità della Giana Erminio. Manca anche la qualità, visti i tanti errori tecnici dei suoi, e anche un po' di concentrazione in area di rigore. Partita non sufficiente quindi per la seconda squadra nerazzurra, che rischia di abbandonare il sogno playoff.