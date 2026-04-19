Si sarebbe complicata la trattativa tra Atalanta e Atletico Madrid per Ederson, centrocampista brasiliano che da tempo ha trovato l'accordo con il club spagnolo. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, l'operazione ha subito un rallentamento e, contrariamente a quanto era trapelato fino a pochi giorni fa, non è più così sicuro che vada in porto nella prossima finestra di mercato estiva.

La Dea, in questo momento, parte da una valutazione di 45 milioni di euro, una cifra ritenuta alta dai colchoneros che si aspettavano uno 'sconto' vista la scadenza di contratto non così lontana dell'ex Salernitana (30 giugno 2027), magari arrivando a spendere per ingaggiarlo al massimo 30 milioni di euro più bonus.

In questa situazione di impasse sull'asse Bergamo-Madrid, negli ultimi due-tre giorni, l'Atalanta avrebbe ricevuto dei sondaggi dalla Premier League, una destinazione plausibile per Ederson, a differenza dell'Inter, per cui i costi sono troppo elevati per ipotizzare una mossa concreta. In Viale della Liberazione, precisa Romano, il profilo del giocatore piace molto, ma i discorsi non sono caldi, allo stato attuale.