Non ha dubbi Tuttosport sulle volontà future di Alessandro Bastoni. Secondo il quotidiano torinese il difensore nerazzurro "vorrebbe giocare per il Barcellona dalla prossima stagione". Una decisione dettata dalle ambizioni sportive dei catalani, oltre al blasone, che il 95 di Chivu ha comunicato ai fedelissimi con i quali si è confrontato: "Sposare il progetto catalano, non significa che il calciatore stia male in nerazzurro, tutt’altro", sottolinea TS che spiega come l'ipotesi Barcellona sia considerato dal ragazzo di Casalmaggiore "uno step importante per la sua carriera, tanto che a parità potenziale di ingaggio offerto – che secondo indiscrezioni potrebbe essere di 7 milioni più bonus in Catalogna -, sceglierebbe proprio il Barcellona e non il rinnovo con l’Inter".

Non è una questione dettata dai soldi né viziata dai fischi ricevuti lontano da San Siro che quelli dispiacciono umanamente, ma non rappresentare "la spiegazione primaria e concreta dei pensieri dell’ex Atalanta e Parma". Bastoni intanto ieri ha lavorato ancora a parte e stamane potrebbe tornare in gruppo per tentare di coronare al meglio l'eventuale ultimo suo capitolo in nerazzurro sollevando lo scudetto e magari anche la Coppa Italia. "Certo, il Barcellona, per assicurarsene le prestazioni, dovrà staccare un assegno non indifferente, da circa 70 milioni (con la parte cash che potrebbe essere abbassata dall’inserimento del giovane Hector Fort, oggi all’Elche, ma di proprietà del Barça)" con Laporta che dovrà trovare i fondi necessari perché da Milano, per Ale non si fanno sconti.