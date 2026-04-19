All'orizzonte si prospetta un mercato "a formula Marotta". D'altronde come ha ammesso lo stesso presidente nerazzurro, per vincere è necessario un mix tra giovinezza ed esperienza. E questa sarà la filosofia che muoverà i fili del mercato estivo. La sintonia tra dirigenza e Oaktree è totale e le parole di Marotta nutrono le fantasie. Il primo nome certo per l'immediato futuro è quello di Alexandar Stankovic, "destinato a rientrare alla base"; il secondo è quello di Muharemovic, "giocatore di prospettiva da far crescere". Diverso è invece il discorso per un altro nome più volte fatto in ottica Inter, ovvero Koné: "Per lui serviranno cifre decisamente più importanti - si legge sul Corriere dello Sport -, (una quarantina di milioni almeno), ma considerata l’età è, in ogni caso, un giocatore destinato ad aumentare di valore".

Vicario che non è giovanissimo è, come ben noto, considerato il profilo giusto per il post-Sommer. Il portiere friulano potrebbe però non essere l’unica new-entry nostrana: "L'italiano ideale, probabilmente, sarebbe Palestra, che l’altra sera ha impressionato Chivu, tanto da incassarne i complimenti in campo. L’Atalanta, però, continua ad alzare l’asticella. E l’Inter, in ogni caso, dovrebbe essere sicura di cedere Dumfries". Nella programmazione estiva altro capitolo fondamentale lo ricopre Akanji, "che verrà riscattato versando 15 milioni al Manchester City. La scelta era già stata presa da tempo, ma lo scudetto renderà l’acquisto obbligatorio".