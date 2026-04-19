Tanto impegno e tanti applausi da parte dei propri tifosi al termine della partita, ma la Cremonese non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Torino nel lunch match della 34esima giornata della Serie A. La squadra di Marco Giampaolo fa vedere indubbiamente le cose migliori, ma alla fine deve accontentarsi di un punto che però lascia inalterate tra i propri sostenitori le speranze di salvezza. Così come avvenuto ieri a Udine, il primo tempo è stato all'insegna della noia più totale, con zero tiri in porta da una parte e dall'altra. Decisamente più vibrante la seconda frazione di gara, dove i grigiorossi partono a spron battuto con Federico Bonazzoli che ci prova per due volte in 5 minuti, con Alberto Paleari che compie una prodezza sul suo sinistro a giro.

Al 62esimo la Cremonese trova la rete del vantaggio con una sfortunata deviazione nella propria porta di Saul Coco, ma un precedente fallo di Federico Baschirotto ravvisato dal VAR vanifica tutto. Grigiorossi ancora vicini al gol con Toni Sanabria anticipato in extremis da Pedersen, poi nel finale il Toro va vicino al colpo: bravo Emil Audero sul tiro di Sandro Kulenovic. Cremonese che con questo pareggio sale a quota 28, a +1 dalla zona calda della classifica, mentre il Torino, prossimo avversario dell'Inter in campionato, si porta a quota 40 punti.