Dopo il risultato di ieri del Napoli, adesso nessuno si nasconde più, puntualizza la Gazzetta dello Sport. L’Inter si prenderà lo scudetto già domenica a Torino, se vince e le rivali non vincono. Per il momento il Napoli è rimasto a -12 a cinque giornate dalla fine e dovrà salutare il Tricolore dalla maglia e dopo il sorpasso sul Milan che aveva persino fatto sognare nella rimonta per il titolo, oggi potrebbero essere agganciati propri dai rossoneri.
"Alla prima intera esperienza su una panchina da professionista Cristian Chivu non ha soltanto vinto il campionato. L’ha dominato oltre ogni ragionevole dubbio, superando la diffidenza generale verso il parvenu degli allenatori. La frustata definitiva alla concorrenza" è coincisa con il ritorno dalla sosta di marzo che aveva peraltro reso a Chivu alcuni giocatori con l’umore sotto i piedi per le sorti delle rispettive Nazionali. Il derby perso, i due pareggi contro Atalanta e Fiorentina, avevano restituito speranza alle inseguitrici prima di sprofondare di nuovo, almeno fino al successo in rimonta a Como.
Che un allenatore debuttante con l’Inter conquistasse lo scudetto non accadeva dai tempi di José Mourinho, 2008/09. Ma quelli "erano anni più comodi, perché il ciclone calciopoli aveva spazzato via la Juventus e l’uomo del triplete aveva ereditato una squadra capace già di tenere dietro per due campionati di fila la principale avversaria, la Roma, con Roberto Mancini in panchina". Il Mancio rimane peraltro il comproprietario del record italiano di "aver festeggiato il titolo con cinque giornate d’anticipo, come solo il Grande Torino nel 1947-48 e la Fiorentina nel 1955-56 sono riusciti a fare. Chivu, nella migliore delle ipotesi, chiuderà il conto a quattro riprese dal gong”. Ed entrerà di fatto nella lista ristretta di tecnici che hanno vinto lo scudetto all’esordio con l’Inter insieme a Mourinho, sono stati Virginio Fossati (1909-10), Nino Resegotti (con Francesco Mauro nel 1919-20), Alfredo Foni (1952-53) e Gianni Invernizzi (1970-71, da subentrato).
"L’accesso al club dei tecnici precoci non è affatto scontato” e spesso è stato “inibito” da predecessori di un determinato calibro. Ma Chivu è riuscito a bloccare persino l'inibizione post-Monaco, e nel club ci sta per entrare di diritto.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:25 CdS - Prossimo weekend primo match point scudetto. Ma prima il Como: le idee di Chivu
- 09:05 GdS - Il Doblete è possibile. Contro il Como ci sarà ancora Pepo, da valutare Bastoni
- 08:45 GdS - Scudetto is coming back, le ipotesi di festa e premiazione
- 08:30 GdS - Nessuno si nasconde più: 21esimo scudetto sia. Chivu come Mou
- 00:00 Il triathlon di Chivu
- 23:53 Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, il pubblico non merita questo teatrino"
- 23:38 Atalanta, Palladino: "La semifinale di Coppa Italia è la partita più importante dell'anno"
- 23:13 Atalanta, De Roon guarda già avanti: "Siamo concentrati sulla Coppa Italia, è un obiettivo"
- 22:58 Napoli, Conte ammette: "Il pari di Parma e la vittoria dell'Inter ci hanno stroncati a livello mentale"
- 22:43 Tra Roma e Atalanta un pari che non accontenta nessuno. Finisce 1-1, ride la Juve
- 22:28 Bazzani: "È scattato qualcosa nell'Inter. È la più forte quando è al top, ma manca chi stappa le partite"
- 22:13 Mourinho, il siparietto in conferenza con il giornalista è già virale
- 21:58 Napoli, Politano: "Oggi partita orribile. L'Inter ha fatto un gran campionato, complimenti a loro"
- 21:43 Inter, lo Scudetto ora è a un passo: mancano quattro punti, ecco quando pu arrivare la matematica
- 21:27 Mina 'gestisce' Esposito. E Kolarov rimpiazza Lautaro
- 21:10 Napoli, Conte: "Partita negativa, forse non ho letto bene il malessere dopo Parma"
- 20:56 Napoli, Spinazzola: "Credevamo nella fiammella Scudetto, ma col pari a Parma si è spento tutto"
- 20:42 Ferrara: "Chivu? Tanto di cappello, ha gestito bene il gruppo"
- 20:27 Ruggeri: "Se L'Italia mi ha rimpianto? Io speravo solo nella qualificazione"
- 20:13 Il rammarico di Locatelli: "La Juve deve tornare nei primi posti"
- 20:02 Napoli, ko pesante con la Lazio. L'Inter scappa via e si avvicina allo Scudetto
- 19:43 Como, Rodriguez guarda avanti: "Contro l'Inter vogliamo subito reagire"
- 19:29 Petrucci: "Il nuovo presidente della Federcalcio deve piacere al Governo"
- 19:14 Zielinski, un gol per la storia: è il miglior marcatore polacco della Serie A
- 19:00 Rivivi la diretta! Dopo la CHAMPIONS il COUNTDOWN SCUDETTO. NAPOLI-LAZIO in DIRETTA: la REACTION
- 18:45 Di Carlo: "Debuttai a San Siro con l'Inter, io che sono tifoso nerazzurro"
- 18:30 Roby Russo, pres. Parole O_stili: "Lo sport luogo di educazione informale"
- 18:16 Fiorentina, Parisi: "Il pareggio contro l'Inter ci ha dato fiducia"
- 18:01 Napoli, Conte e il suo credo: "Il secondo posto è il primo dei perdenti"
- 17:46 Dalla Spagna - Bastoni-Barcellona, i colloqui proseguono positivamente
- 17:32 Stramaccioni elogia l'Inter: "Secondo tempo con gli occhi della tigre"
- 17:19 Modena, Massolin non basta: gran gol del futuro interista, ma poi vince il Frosinone
- 17:05 Giuffredi elogia gli Esposito: "Talenti che spiccano per le qualità umane"
- 17:00 Colpo esterno del Parma: due mesi dopo è di nuovo vittoria. Udinese ko
- 16:49 Fabregas: "Non possiamo essere così presuntuosi da pensare già all'Inter"
- 16:35 Okoye: "Due anni fa potevo arrivare all'Inter. Ma all'Udinese sto bene"
- 16:20 D’Ambrosio: "Si fa il calciatore per non studiare? No, questo è un errore"
- 16:05 Amoros scontento di Pavard: "Arrivava dall'Inter, ci aspettavamo di più"
- 15:50 UFFICIALE - Nuovo sponsor per la Lazio: accordo da 22 milioni di dollari
- 15:35 Lucchesi: "Non c'erano dubbi sullo Scudetto all'Inter. Col Cagliari l'ipoteca"
- 15:20 Bentornato, Pepo. Martinez: "Felice di indossare questa maglia a San Siro"
- 15:05 Dimarco sforna assist, la ThuLa ringrazia: 8 gol a testa grazie al numero 32
- 14:50 Cagliari, Obert: "Pensavamo di uscire da San Siro con qualche punto"
- 14:35 Caressa: "Chivu alla Mou? Capisco quando vuole togliersi dei sassolini"
- 14:20 Sky - Bisseck è tornato in gruppo, domani potrebbe toccare a Bastoni
- 14:05 fcinLa Roma insiste per Carlos Augusto: una priorità per Gasperini
- 13:50 Arianna Fontana annuncia: "Sarò a San Siro per vedere Inter-Como"
- 13:35 Dumfries festeggia il 30esimo compleanno, l'Inter: "È diventato un pilastro"
- 13:21 Allegri, complimenti a Chivu: "Scudetto al primo anno motivo di orgoglio"
- 13:07 Angolo Tattico di Inter-Cagliari - Il duello Dimarco-Palestra, Esposito sponde spalle alla porta
- 12:53 Allegri: "Se resto al Milan? I cambiamenti non sono mai stati nel mio DNA"
- 12:39 Dimarco raggiunge quota 21 tra assist e gol. Nessuno come lui dal 2005
- 12:25 Il Podcast di FcIN - Inter-Cagliari 3-0, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria perentoria e scudetto più vicino
- 12:10 CIES - Migliori Under 23 nel mondo, Pio Esposito sesto in Serie A
- 11:56 Corsera - Barella, reazione rabbiosa dopo Zenica. Inter più vicina al titolo
- 11:42 Dida: "Milan da scudetto? Deve vincere e tifare contro Inter e Napoli"
- 11:28 Chivu: "Fa piacere vedere tutta questa qualità, abbiamo alzato il livello"
- 11:13 Carlos Augusto: "Contento all'Inter, ma non si sa mai che può succedere"
- 10:58 Inter-Cagliari, Calvarese promuove Marchetti: "Altra buona prestazione"
- 10:44 Pagelle TS - Barella è il migliore in campo, Chivu strappa il 7
- 10:30 Giorgetti: "Decreto Crescita? Ora non è in cima alle necessità del Paese"
- 10:15 Moviola CdS - Bene la prova di Marchetti: nessun rigore sul contatto Mina-Esposito
- 10:01 De Vrij: "Chivu sta facendo molto bene. Io mi vedo ancora all'Inter"
- 09:45 CdS - Col suo Cagliari, Barella trascinatore. Chivu, ora di nuovo il Como per provare a fare come Mou
- 09:30 Pagelle CdS - Barella più bravo di tutti e Thuram lo porta in trionfo sulle spalle
- 09:15 GdS - Adesso è soltanto questione di tempo, per lo scudetto all'Inter rimane da decidere il quando
- 09:00 Moviola GdS - Mina su Thuram da giallo. Mkhitaryan-Gaetano no rigore
- 08:45 Pagelle GdS - La capolista se ne va. Barella torna a splendere e anche Thuram e Zielinski
- 08:30 Another brick in the wall verso lo scudetto. E tra parole e costanti, l'eccezionalità di Barella
- 00:10 Chivu in conferenza: "Ci abbiamo messo la faccia, adesso siamo felici"