Tutte le strade portano all'Inter... per il Como di Cesc Fabregas che dopo il poker di due giornate fa dovrà tornare a sfidare i nerazzurri di Cristian Chivu  martedì prossimo in Coppa Italia. Per la sfida alla quale i lariani vorranno aggrapparsi per ritrovare un sorriso incupitosi nelle ultime uscite, ol tecnico spagnolo "sogna l’impresa, nonostante l’esame si preannuncia ad altissimo coefficiente di difficoltà".

Dopo lo 0-0 si riparte dal Meazza, dove "Fabregas dovrebbe confermare il 4-2-3-1 proprio come visto nell’anticipo di venerdì a Sassuolo. Vojvoda contende una maglia da titolare a Smolcic sulla corsia destra del campo mentre Douvikas potrebbe partire dal primo minuto con Diao, Nico Paz e Baturina ad agire alle spalle della punta greca".

Sezione: Rassegna / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 10:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi