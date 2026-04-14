Nonostante lo shock per l'eliminazione dalla Asian Champions League per mano dell'Al Sadd di Roberto Mancini, Simone Inzaghi non si sente a rischio. Il tecnico dell'Al-Hilal, per il quale si è iniziato a parlare anche prepotentemente di esonero dopo il capitombolo che ha pregiudicato la corsa al torneo continentale, non pensa ad un futuro lontano dalla compagine saudita: "Il mio futuro? Resto all'Al-Hilal. Sento di svolgere il mio lavoro al meglio e do tutto me stesso. Ambivo alla qualificazione ai quarti di finale, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte", le parole riprese da WinWin. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 18:26 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.