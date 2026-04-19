Settantotto reti in trentatré giornate di campionato. Questo il bottino raccolto dall'Inter di Cristian Chivu quando mancano cinque partite al traguardo di una Serie A che la vede in fuga solitaria a +12 sul Napoli, che ieri, di fatto, ha alzato bandiera bianca in ottica scudetto perdendo malamente contro la Lazio, al Maradona.
Con il tris rifilato al Cagliari venerdì scorso, i nerazzurri hanno solo undici segnature in meno del record realizzato dalla squadra della seconda stella, se si prende in esame l'era dei tre punti. Nel 2023-24, a questo punto del torneo, i gol erano 79, appena uno in più dello score aperto della formazione di Cristian Chivu.
Sezione: Stats / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 13:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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