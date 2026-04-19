Sembra passata una vita dall'esordio da sogno di Benjamin Pavard con la maglia dell'Olympique Marsiglia: era il 12 settembre, quando il difensore di proprietà dell'Inter trovò il gol di testa che mandò in visibilio il Vélodrome segnando il momentaneo raddoppio dell'allora squadra di Roberto De Zerbi nel poker finale calato contro il Lorient.

Ieri, contro lo stesso avversario, Pavard è stato protagonista di una prova altamente negativa che La Provence ha valutato con un 2/10, con questo giudizio tranchant: "Ancora una volta, come è accaduto fin troppo spesso dall'inizio della sua avventura a Marsiglia, il campione del mondo ha offerto una prestazione non all'altezza del suo status - si legge nelle pagelle -. Entra in entrambi i gol del Lorient, ha fornito un altro assist per Katseris (28') mentre il suo posizionamento sul secondo gol è stato più che discutibile (58'). È stato anche ammonito per un brutto fallo su Pagis (56')".