All’Stadio Olimpico di Roma finisce 1-1 tra Roma e Atalanta, un risultato che lascia rimpianti da entrambe le parti e sorride soprattutto alle inseguitrici nella corsa europea.

La gara si apre in salita per i giallorossi: dopo le tensioni della settimana tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, è la squadra ospite a colpire per prima. Al 12’ è Nikola Krstovic a sbloccare la partita sfruttando un errore in uscita e firmando lo 0-1. La Roma reagisce e trova il pareggio poco prima dell’intervallo con Mario Hermoso, bravo a finalizzare un’azione da palla inattiva con un inserimento da attaccante puro.

Nella ripresa il match resta aperto e combattuto, con occasioni da entrambe le parti e una traversa che nega la doppietta a Hermoso. Nonostante una buona pressione dei padroni di casa, il risultato non cambia più. Per l’Atalanta è un pareggio che complica seriamente la corsa alla Champions, mentre la Roma mantiene vive le speranze europee, ma dovrà attendere anche i risultati di rivali come la Juventus, impegnata in un calendario decisivo.