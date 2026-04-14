La prima stagione all'Al Hilal di Simone Inzaghi sta sinistramente assumendo i contorni dell'ultima con l'Inter. Lo spettro degli zero titoli sta assumendo contorni sempre più definiti, dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Champions League asiatica a opera dell'Al Sadd guidato da Roberto Mancini. Una sconfitta dolorosa, maturata solo ai calci di rigore dopo il 3-3 nei 90 minuti con il rigore decisivo calciato alto da Karim Benzema

Un obiettivo che sfuma, dunque, come sta sfumando anche il titolo in campionato alla luce dei 5 punti da recuperare all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, lanciatissimo verso il suo primo titolo da quando gioca nella Saudi Pro League

L'ultima occasione a disposizione dell'ex allenatore nerazzurro per alzare un trofeo sarà la finale di Coppa del Re contro l'Al Kholood, un bottino comunque magro viste le ambizioni e le premesse.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 12:14
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.