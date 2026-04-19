Il suo modo di comunicare è stato al centro dell'attenzione sin dall'inizio della stagione, tanto e a volte anche più delle sue qualità da allenatore. Cristian Chivu, allenatore vicino alla conquista dello Scudetto con l'Inter, è stato forse il personaggio più studiato, discusso, a volte anche beccato eccessivamente, di quest'annata per lui particolare, la prima completa da allenatore dopo l'esperienza col Parma. Annata che però sta per risolvere a suo favore almeno in Italia, visto che la sua Inter è ancora in corsa anche per il traguardo della Coppa nazionale con all'orizzonte la semifinale contro il Como di Cesc Fabregas, in programma martedì a San Siro.

Interpellati sul suo stile comunicativo nel corso dell'odierna puntata di Sport Mediaset XXL, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani si sono schierati apertamente dalla parte di chi ha apprezzato il way of talking di Chivu. Callegari, in particolare, spiega: "Qualche scivolata, ma non era facile districarsi davanti a due draghi della comunicazione come Antonio Conte e Massimiliano Allegri". Trevisani è ancora più netto: "Un solo scivolone post Inter-Juve, per il resto l'ho trovato assolutamente gradevole". I due si sbilanciano anche sulla finale di Coppa Italia per il prossimo 13 maggio, dicendosi concordi sul passaggio dell'Inter, mentre Callegari indica l'Atalanta come potenziale avversaria e Trevisani esprime la sua preferenza per la Lazio.