Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, rilascia un'intervista ai microfoni di Sky Sports UK dove, oltre a parlare del finale di stagione con i Magpies, torna sulla cocente delusione della mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2026 dopo la sconfitta contro la Bosnia-Erzegovina: "È stato uno dei momenti peggiori della mia carriera. Eravamo molto tristi, anche perché è la terza volta consecutiva. È stato davvero difficile. Abbiamo perso contro la Bosnia, una partita complicata, in trasferta, con un rosso dopo 40 minuti. I giorni dopo sono stati duri, anche nella vita: ero diverso con la mia famiglia e con i miei amici. Sono rimasto a casa per quattro o cinque giorni. Poi sono tornato a Newcastle e lì ho ritrovato la squadra, che è stata molto importante per me: hanno capito subito come mi sentivo. Ma questo è il calcio: a volte vivi i momenti migliori, a volte i peggiori. Non possiamo portarci dietro questa tristezza per quattro anni, dobbiamo reagire subito”.

Quanto pesa questa responsabilità anche verso i tifosi e i più giovani?

“Tantissimo. Ci sono ragazzi in Italia di 16 o 17 anni che non hanno mai visto una partita del Mondiale. Per noi calciatori è la cosa peggiore. Dobbiamo reagire, lavorare insieme e fare di tutto per tornarci tra quattro anni”.

Le voci di mercato sul tuo futuro ti condizionano?

“No, per me è normale. Non guardo i social, non mi piacciono. Dopo la squalifica ho cambiato tutto da questo punto di vista e la mia vita è molto migliore ora. Mi piace stare a Newcastle, lavorare, tornare a casa e stare con la mia famiglia. Se giochi bene è normale avere voci intorno, ma se sei concentrato al 100% sulla squadra e sei felice dove sei, non devi pensare ad altro”