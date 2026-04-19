Lunga chiacchierata dell'ex ct della Nazionale italiana, Cesare Prandelli, chiamato a rispondere anche sull'ormai scontata situazione ai vertici della classifica di Serie A.

Che idea si è fatto del crollo del Milan delle ultime giornate? 
"Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene".

Il Milan, oltre a Lewandowski, pensa anche a Vlahovic per la prossima stagione… 
"Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto".

Anche il Napoli ha rallentato: la sconfitta con la Lazio è la conseguenza del contraccolpo per la fine del sogno scudetto? 
"Possibile. Non deve mollare e con Conte penso non lo farà. Comunque mantiene un vantaggio importante in ottica Champions".

Sezione: Rassegna / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 10:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi