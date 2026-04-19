Lunga chiacchierata dell'ex ct della Nazionale italiana, Cesare Prandelli, chiamato a rispondere anche sull'ormai scontata situazione ai vertici della classifica di Serie A.

Che idea si è fatto del crollo del Milan delle ultime giornate?

"Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene".

Il Milan, oltre a Lewandowski, pensa anche a Vlahovic per la prossima stagione…

"Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto".

Anche il Napoli ha rallentato: la sconfitta con la Lazio è la conseguenza del contraccolpo per la fine del sogno scudetto?

"Possibile. Non deve mollare e con Conte penso non lo farà. Comunque mantiene un vantaggio importante in ottica Champions".