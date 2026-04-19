Si trattava di una mossa che sembrava molto promettente per l'Olympique Marsiglia, alla fine si è rivelata un vero e proprio buco nell'acqua. Proprio alla fine della scorsa sessione di mercato estiva, il club marsigliese ha messo a segno un acquisto importante ingaggiando Benjamin Pavard dall'Inter, con la formula del prestito con un'opzione di riscatto fissata intorno ai 15 milioni di euro. Un ulteriore rinforzo per i Phocéens, che in estate avevano già inserito in rosa anche Nayef Aguer, Facundo Medina e CJ Egan-Riley. Mentre alcuni hanno ben figurato, questo non è chiaramente il caso del francese, le cui prestazioni sempre più deludenti hanno immalinconito tifosi e addetti ai lavori, che non hanno esitato in questi giorni a parlare di flop memorabile compiuto dall'OM.

L'acquisto definitivo da parte del Marsiglia appare ormai come una chimera, anche perché una statistica, riportata dalla pagina X Stats Foot, inchioda ulteriormente l'ex Bayern Monaco: quando Pavard è sceso in campo dal primo minuto, il Marsiglia ha perso il 38% delle partite, ovvero 11 sconfitte in 29 incontri. Contro il Lorient, Pavard ha probabilmente raggiunto il punto di minima della sua annata con una prestazione da film horror. Alla quale si aggiunge anche la beffa dell'ammonizione che gli costerà la squalifica e la conseguente assenza per il prossimo impegno di campionato contro il Nantes.