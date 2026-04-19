Come si legge sull'edizione Corriere della Sera, c'è un neo piccolo ma da non sottovalutare nel percorso che sta diventando trionfale dell'Inter verso il suo 21esimo scudetto della sua storia: il bilancio di un pareggio e tre sconfitte nei big match disputati con Milan e Napoli, un dato che si era già verificato nella passata stagione, chiusa nella maniera più amara al secondo posto, a -1 proprio dalla squadra di Antonio Conte.

Questo aspetto negativo, l'unico di questo campionato, non può cancellare gli altri dati da squadra dominante fatti registrare dai quasi campioni d'Italia. Numeri che Lautaro Martinez e compagni possono migliorare da qui all'ultima giornata: ad, esempio, l'Inter di Chivu può superare i gol realizzati nel torneo della seconda stella mettendone a referto altri undici nelle prossime cinque giornate. Poi c'è in ballo il record di Federico Dimarco, che può superare il Papu Gomez a quota 16 assist in una annata di Serie A, facendo un ruolo ben diverso dall'argentino.

Questo primato, viene sottolineato sul quotidiano milanese, renderebbe Dimash ancor di più l'uomo copertina dello tricolore. "Una rivincita non banale rispetto all'ultimo atto della scorsa stagione, con la disfatta di Monaco in finale di Champions. Lo stesso Dimarco, ora esterno sinistro nel 3-5-2, potrebbe essere una delle pedine chiave se Chivu punterà su un modulo diverso dopo il mercato estivo. Ci sono ancora margini per crescere", la chiosa del pezzo.