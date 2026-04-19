Grazie al gol di Adrien Rabiot nel primo tempo, il Milan ha ottenuto una preziosa vittoria per 0-1 in casa dell'Hellas Verona. Un successo che permette ai rossoneri di blindare il piazzamento Champions League agganciando il Napoli al secondo posto a -12 dall'Inter capolista, mettendo quindi in cassaforte quello che al di là di tutto è sempre stato l'obiettivo stagionale del club rossonero, almeno stando a quelle che sono sempre state dichiarazioni dei diretti interessati, pur avendo cullato a tratti anche il sogno dello Scudetto. Per il Milan, però, ci sarà tempo di lavorare e ripensarci, anche perché il proprio allenatore, Massimiliano Allegri, ha garantito la continuità di lavoro per la prossima stagione, nonostante i rumors che lo vorrebbero tra i papabili per la panchina della Nazionale del futuro, al posto di Rino Gattuso.

Nell'intervista post-partita rilasciata ai microfoni di DAZN, Allegri ha risposto a precisa domanda proprio sulle sue intenzioni future, rilasciando parole che valgono come un sigillo: "La Nazionale? Intanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio unico pensiero è il Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e continueremo insieme". Poi sulla partita di oggi ha aggiunto: "Innanzitutto era una partita complicata perché venivamo da 2 sconfitte. A 6 giornate dalla fine c’è paura di non raggiungere l'obiettivo. Loro hanno delle folate che rischi di prendere gol. Si deve fare meglio tatticamente ma ora dobbiamo badare al sodo. La squadra voleva portare a casa la partita perché sapeva qual era l’importanza; questo risultato non ci dà la certezza della Champions, ma ci fa fare un passo avanti", ha chiosato il tecnico livornese.