L'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera di un mese fa è ora ufficiale: la FITP, Federazione Italiana di Tennis e Padel, accelera e si aggiudica la licenza dell'ATP 250 di Bruxelles, trasformandolo in un torneo maschile su erba che diventerà così il primo torneo di tennis di questa categoria in Italia. Dal 2028, il circuito maggiore sbarca sul verde nella settimana post-Roland Garros, perfetto apripista per quello che è il torneo sull'erba per eccellenza, quello di Wimbledon. La sede sarà quella di Milano, anche se non sono stati ancora definiti i campi di gara. Secondo un'indiscrezione riportata qualche giorno fa da Associated Press, però, il presidente della FITP Angelo Binaghi sta valutando un'ipotesi suggestiva.

"C’è ancora tempo per decidere dove si svolgerà. Per ragioni climatiche, probabilmente si terrà nel nord Italia", ha affermato Binaghi per poi fare notare che il Madrid Open sta introducendo campi di allenamento all'interno dello stadio Santiago Bernabeu del Real Madrid. E da qui nasce l'intuizione: usare l'erba di San Siro, che potrebbe così trasformarsi nel proscenio di questo torneo, alimentando così il calendario di quelli che si apprestano ad essere gli ultimi anni di servizio dello stadio Giuseppe Meazza, destinato ad essere demolito una volta che, almeno nei desiderata di Inter e Milan, vedrà la luce il nuovo futuristico impianto destinato alle partite delle due squadre. "Per una volta, non saremmo i primi a farlo", ha aggiunto Binaghi. La federazione già ospita le ATP Finals, attualmente a Torino, fino al 2030 e le finali di Coppa Davis a Bologna fino al prossimo anno.