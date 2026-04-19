Ventunesimo scudetto? Loading, attendere prego. L'attesa però è ormai esigua e da oggi anche le istituzioni cittadine di Milano dovranno predisporre un piano sicurezza per lo scudetto, che potrebbe tornare a vestire nerazzurro da un momento all'altro. L'Inter domenica prossima giocherà contro il Torino alle 18 e "se e il Milan vincesse oggi a Verona, anche in caso di flop del Napoli contro la Cremonese, Chivu e i giocatori non potrebbero festeggiare in campo, perché Allegri affronterà la Juventus a San Siro nel posticipo". E difatti i tifosi della Beneamata non intendono festeggiarlo sul campo ma per le vie del capoluogo milanese e se il pericolo da scongiurare è l'eventuale scontro con i rossoneri che escono da San Siro.

"Ad ogni modo la vera celebrazione, anche se nessuno lo conferma ufficialmente - si legge sulla Gazzetta dello Sport -, è fissata per la domenica successiva, quando l’Inter riceverà il Parma alle 20.45". L'ipotesi sarebbe anche più semplice e lineare. In quel caso specifico, come "da tradizione", lo in caso di vittoria in anticipo rispetto alla naturale fine della stagione, "la coppa verrà consegnata in occasione dell’ultima giornata che i nuovi campioni d’Italia giocheranno in casa". Il che significherebbe premiazione a metà maggio contro il Verona. Partita che potrebbe anche essere l'occasione giusta per alzare davanti al pubblico del Meazza anche l'eventuale Coppa Italia in caso di vittoria dell'eventuale finale del 13 maggio.