Dopo aver deciso il match del Bentegodi con un preciso mancino rasoterra, Adrien Rabiot viene intervistato da DAZN al termine della gara per commentare la gara vinta di misura dal Milan sul Verona grazie al suo sesto gol in campionato: "Non è questione di essere guariti, a questo punto della stagione è importante vincere ma abbiamo sbagliato troppo. Ci stanchiamo di più inutilmente e su questo dobbiamo lavorare, bisogna restare più tranquilli. Va bene la vittoria, ma bisogna fare meglio sul piano del gioco", il primo pensiero del centrocampista francese che alla domanda seguente si è invece soffermato sulla lotta scudetto. Un obiettivo che ormai i rossoneri sembrano aver definitivamente abbandonato vista l'importante distanza dall'Inter, ora a +12 sul Diavolo e sul Napoli.

C'è stato un contraccolpo psicologico dopo l'addio allo scudetto?

"Lo scudetto lo abbiamo messo alle spalle, questo obiettivo è andato e bisogna essere concentrati sulla Champions. Può capitare di avere un po' di stanchezza, lo spirito ci ha portato ai tre punti, la mentalità va bene ma va migliorato il gioco".

Allegri resterà?

"Non è una domanda per me. Non so cosa farà il mister, come ho detto ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione perché è il primo a voler raggiungere l'obiettivo. Non so se andrà via a fine stagione, dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo".