Si attendeva per quest'oggi il ritorno in gruppo di Alessandro Bastoni, tenuto a riposo da Cristian Chivu venerdì contro il Cagliari a causa del problema alla caviglia che lo attanaglia da diverso tempo. Eventualità che purtroppo anche quest'oggi non si è verificata: questa mattina, a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro il Como a San Siro, il difensore nerazzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, si è allenato ancora a parte sul campo. C'è di buono che però i ritmi dell'allenamento sono stati buoni.

Rimane comunque un allenamento e qualche ora a disposizione per capire se Bastoni potrà fare un recupero in extremis ed essere a disposizione di Chivu per il quarto match stagionale contro gli uomini di Cesc Fabregas. In caso contrario, si punterà al rientro contro il Torino in campionato.