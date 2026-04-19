Si attendeva per quest'oggi il ritorno in gruppo di Alessandro Bastoni, tenuto a riposo da Cristian Chivu venerdì contro il Cagliari a causa del problema alla caviglia che lo attanaglia da diverso tempo. Eventualità che purtroppo anche quest'oggi non si è verificata: questa mattina, a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro il Como a San Siro, il difensore nerazzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, si è allenato ancora a parte sul campo. C'è di buono che però i ritmi dell'allenamento sono stati buoni.

Rimane comunque un allenamento e qualche ora a disposizione per capire se Bastoni potrà fare un recupero in extremis ed essere a disposizione di Chivu per il quarto match stagionale contro gli uomini di Cesc Fabregas. In caso contrario, si punterà al rientro contro il Torino in campionato. 

Sezione: Focus / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 14:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.