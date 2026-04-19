Si attendeva per quest'oggi il ritorno in gruppo di Alessandro Bastoni, tenuto a riposo da Cristian Chivu venerdì contro il Cagliari a causa del problema alla caviglia che lo attanaglia da diverso tempo. Eventualità che purtroppo anche quest'oggi non si è verificata: questa mattina, a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro il Como a San Siro, il difensore nerazzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, si è allenato ancora a parte sul campo. C'è di buono che però i ritmi dell'allenamento sono stati buoni.
Rimane comunque un allenamento e qualche ora a disposizione per capire se Bastoni potrà fare un recupero in extremis ed essere a disposizione di Chivu per il quarto match stagionale contro gli uomini di Cesc Fabregas. In caso contrario, si punterà al rientro contro il Torino in campionato.
Allenamento Inter. Bastoni ancora personalizzato ma sul campo a buon ritmo. @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 19, 2026
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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