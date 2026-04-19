Non è detto che il prossimo 30 giugno si scriverà la parola fine sulla storia tra l'Inter e Stefan de Vrij. Stando a quanto risulta a Fabrizio Romano, infatti, il club milanese è pronto a offrire un nuovo contratto, di breve durata, al difensore della Nazionale dei Paesi Bassi perché soddisfatta del suo rendimento in questa stagione quando è stato impiegato da Cristian Chivu.

La palla, secondo il giornalista, passerà al 34enne centrale, chiamato a fare una scelta di vita: accettare di proseguire con i nerazzurri oppure dire sì a una delle tante proposte dall'estero che gli sono arrivate in questi ultimi mesi.

A proposito di senatori della difesa dell'Inter, conclude Romano, è praticamente certo l'addio di Francesco Acerbi, che dunque chiuderà la sua esperienza con la Beneamata dopo quattro stagioni.