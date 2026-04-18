Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta che complica ulteriormente la rincorsa alla Champions League "Alla fine la soddisfazione è per aver fatto una bella partita contro una squadra molto forte che ha fatto la Champions, ma noi siamo 4 punti avanti. Speravamo di vincere, ma le partite sono molto equilibrate, è un momento difficile per tutti e il traguardo crea pressione. Non dobbiamo essere delusi, perché abbiamo giocato bene con più occasioni da parte nostra, è stato bravissimo Carnesecchi. Per me è una buona partita. Il suo pubblico è stato straordinario, come sempre. Ha sostenuto la squadra, spingendola sempre con striscioni di grande maturità. La squadra ha dato quella che poteva, forse anche di più. Peccato non aver vinto, ma queste sono due belle componenti".

Sui fischi a fine gara: "Penso che i fischi sono stati per questa bruttissima settimana e sono giustificati perché il pubblico non merita questo teatrino. Mi dispiace esserne coinvolto, cerco di non fami coinvolgere restando in silenzio su certi argomenti (il riferimento è alla polemica nata con Claudio Ranieri dopo l'intervista del senior advisor giallorosso dello scorso venerdì 10 aprile, ndr)".

Gli viene poi chiesto se la Champions è ancora possibile: "Certo che dipendiamo anche dagli altri, è ancora possibile ma devi vincere tante partite: le partite sono sempre di meno, ma lo spirito della squadra e il recupero di giocatori ci aiuterebbe".