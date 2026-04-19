Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato del momento dei partenopei dopo il pesante ko contro la Lazio: "Io credo che un'altra squadra, con tutti gli infortuni che abbiamo subito, sarebbe stata sesta o settima, invece noi siamo lì. Abbiamo lottato ed abbiamo spinto con tutte le difficoltà, ma adesso dobbiamo continuare".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 19:05
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione