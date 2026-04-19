Intervenuto telefonicamente su Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', l'ex tecnico di Atalanta e Udinese Stefano Colantuono, dopo aver sentito divertito le parole di un ascoltatore che ha lamentato una poca riconoscenza dei meriti dell'Inter di Cristian Chivu in questa stagione ha chiarito la sua posizione sulla squadra nerazzurra: "Sono intervenuto diverse volte in questa trasmissione. Non abbiamo mai detto che l'Inter arrivava ottava, al massimo sarebbe arrivata prima con un distacco inferiore a quello che avrà a fine stagione. Mai avremmo pensato che l'Inter avrebbe sbagliato la stagione, rimane la rosa più forte del campionato ed è quella destinata a vincere. Poi qualche momento difficile ci può stare in una stagione".