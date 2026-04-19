L'Inter U20 batte il Lecce 1-0. Ecco chi ha convinto e chi invece poteva fare di più.

UP

VENTURINI - Gioca un'ottima partita a centrocampo, dando quantità e diversi spunti interessanti alla manovra nerazzurra. Decisamente più pimpante rispetto a qualche settimana fa, può essere l'uomo in più per il finale di stagione per la Primavera.

EL MAHBOUBI - Entra dalla panchina e dà lo strappo decisivo. Nell'uno contro uno è travolgente e lo dimostra anche in occasione del gol, con il bell'assist per Carrara. Davvero un fattore per questa Inter U23.

BOVIO - Nonostante venga ammonito in avvio di gara riesce comunque a disputare un'ottima partita. Puntuale sul lungo, presente in area di rigore, insuperabile in uno contro uno: prestazione assolutamente positiva per il centrale classe 2008.

CERPELLETTI - Nel primo tempo fatica un po', poi cresce nella ripresa e con lui sale di tono tutta la squadra. Ancora una volta Cerpelletti dimostra quindi di essere il termometro di questa Inter U20.

CARRARA - Decide la gara con il gol dell'1-0. In una partita difficile, fondamentale la sua rete, all'unica vera occasione avuta. Bravo e freddo sotto porta quindi l'attaccante classe 2008.

DOWN

MORESSA - Esce anzitempo dal campo dopo un'ora scarsa in cui non ha inciso, con la differenza netta rispetto a El Mahboubi. Deve forse recuperare un po' di smalto.

MANCUSO - Prova poco brillante per uno dei migliori della stagione nerazzurra, nonostante la grande applicazione. Sicuramente non aiuta l'essere schierato nel ruolo di esterno d'attacco a destra, dove fatica.