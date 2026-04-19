Giovanni Malagò, il candidato della Lega Serie A per la presidenza della FIGC in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno, è pronto a incontrare ufficialmente le componenti federali. Già domani sarà una giornata importante per l'ex presidente del CONI, reduce dall'impegno come commissario del comitato organizzatore del Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: nel primo pomeriggio, infatti, Malagò vedrà i dirigenti della Lega Calcio Serie A, che ha convocato una assemblea ad hoc proprio per confrontarsi con Malagò e illustrare il principio di programma, dopo che 19 club del massimo campionato hanno depositato il proprio appoggio alla candidatura a presidente FIGC.

Sempre domani è previsto anche un incontro tra Malagò e la seconda lega professionistica italiana, Lega Serie B, presieduta da Paolo Bedin. Ma non ci sono solo incontri con le associazioni dei club nella fitta agenda di Malagò: sono infatti stati fissati dei meeting ufficiali con l'Associazione italiana calciatori guidata da Umberto Calcagno e con l'Associazione italiana allenatori calcio presieduta da Renzo Ulivieri. Una panoramica completa delle principali 'teste' del calcio nazionale, per cominciare a sondare il terreno e capire dove vanno concentrati i principali interventi della sua potenziale nomina a numero uno di Via Allegri.