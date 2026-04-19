Il Genoa sbanca Pisa e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. La formazione di Daniele De Rossi passa in svantaggio complice la rete di Canestrelli al minuto 19: il difensore dei toscani apre le marcature. Al 41esimo ci pensa Ekhator a trovare la via del pareggio. Al 55' Colombo è freddo dal dischetto: sorpasso del Grifone e quota 39 punti in classifica. Il Grifone vede la salvezza, il Pisa è ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B.