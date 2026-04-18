Al termine del match perso 2-0 al Maradona contro la Lazio, l'esterno del Napoli Matteo Politano analizza la sfida in conferenza stampa consegnando di fatto lo Scudetto all'Inter: "A Parma abbiamo inciampato e questo ha influito sul nostro percorso. Oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita".

C'è stato un crollo emotivo dopo le vittorie dell'Inter e il sentirsi già in Champions?

"No, già in Champions ancora non ci siamo, ci sono ancora cinque partite, ancora da vincere le partite per arrivare in Champions. Sicuramente il fatto di aver pareggiato a Parma avrà un po' influito, però non dobbiamo abbatterci, perché comunque, come ho detto, dobbiamo arrivare in Champions. Poi l'Inter ha fatto un grandissimo campionato, quando ci sono queste annate bisogna fare i complimenti a loro, al loro mister, alla loro società, perché comunque hanno fatto un ottimo campionato e noi non siamo stati all'altezza di stargli dietro. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare per andare in Champions e affrontare queste cinque partite al massimo", ha concluso.