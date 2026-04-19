Con lo 0-0 ottenuto a Cremona, il Torino può dirsi praticamente salvo. Traguardo importante, quello raggiunto dalla squadra granata, a ridosso della sfida di domenica prossima quando all'Olimpico-Grande Torino arriverà l'Inter di Cristian Chivu al primo match point per lo Scudetto. Roberto D'Aversa, allenatore dei granata, arrivato ai microfoni di DAZN dopo la partita si tiene il punto preso ma si dice non completamente soddisfatto della prova offerta dai suoi uomini: "Mi tengo stretto il punto, ma mi aspettavo una prestazione migliore. Sotto il profilo dell’atteggiamento non posso dire nulla ai miei ragazzi, abbiamo dimostrato di non voler perdere. Il piano gara era diverso, qualche calciatore ha reso al di sotto degli standard e, alla fine, potevamo addirittura vincerla con quell’azione in contropiede".

Alla fine, comunque, rimane la soddisfazione per essere riusciti a mettere forse il punto esclamativo sulla questione della permanenza in Serie A: "Siamo arrivati a 40 punti ed era un obiettivo importante, tutto sommato sono soddisfatto e credo che dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Si poteva pensare a un gruppo demotivato visto il raggiungimento dell'obiettivo, invece loro sanno che pretendo il massimo fino all'ultimo minuto e hanno risposto presente".