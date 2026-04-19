Cinque punti sul quinto posto a cinque giornate dalla fine. La Juventus batte il Bologna nel posticipo della domenica di Serie A e consolida la quarta piazza della classifica. Con un gol per tempo, la formazione di Luciano Spalletti ha la meglio su quella di Vincenzo Italiano, incasellando la terza vittoria consecutiva (la quinta nelle ultime sei). Apre le marcature David dopo 2' di gioco; al 57' ci pensa Thuram, con uno stacco imperioso, a chiudere la pratica. Il palo di Rowe riaccende timidamente il Bologna, ma non basta. Vince la Juve, che ora 'vede' la Champions.