Cinque punti sul quinto posto a cinque giornate dalla fine. La Juventus batte il Bologna nel posticipo della domenica di Serie A e consolida la quarta piazza della classifica. Con un gol per tempo, la formazione di Luciano Spalletti ha la meglio su quella di Vincenzo Italiano, incasellando la terza vittoria consecutiva (la quinta nelle ultime sei). Apre le marcature David dopo 2' di gioco; al 57' ci pensa Thuram, con uno stacco imperioso, a chiudere la pratica. Il palo di Rowe riaccende timidamente il Bologna, ma non basta. Vince la Juve, che ora 'vede' la Champions.
Sezione: Il resto della A / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 22:43
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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