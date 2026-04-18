Piace piace piace piace. Eccome se piace. La Roma ha messo seriamente gli occhi su Carlos Augusto, jolly mancino dell'Inter che finora ha risolto parecchie situazioni sia a Simone Inzaghi sia a Cristian Chivu. E in Viale della Liberazione ne sono consapevoli, visto che gli hanno proposto circa due mesi fa il rinnovo a 3,2 milioni netti a stagione fino al 2030, prolungando di due anni il suo legame con l'Inter. Eppure nel frattempo la firma non è arrivata, perché il brasiliano non è del tutto convinto di continuare la sua carriera a Milano. Non si tratta di una questione economica, checché se ne legga in giro. L'accordo da questo punto di vista è stato raggiunto e non serve cambiare le carte in tavola.
Carlos Augusto, come già noto, non è convinto del proprio ruolo nella rosa nerazzurra e anche dopo la vittoria sul Cagliari non ha fugato i dubbi sul proprio futuro. L'idea di essere considerato un ottimo vice di Alessandro Bastoni (che se andasse via verrebbe sostituito da un altro) o Federico Dimarco gli sta stretta, preferirebbe essere considerato un titolare a tutti gli effetti. Ed è esattamente quello che gli prospetta la Roma, dove c'è il suo principale sponsor: Gian Piero Gasperini. Il tecnico, a meno di non salutare la piazza giallorossa a fine stagione (impossibile prevedere cosa accadrà), vorrebbe l'ex Monza per farne quello che ai tempi dell'Atalanta era Robin Gosens, un trattore sulla fascia sinistra in grado di agire all'occorrenza da braccetto sinistro. Insomma, una manna dal cielo per qualsiasi allenatore applichi la difesa a tre.
Il forte interesse della Roma nei confronti del brasiliano potrebbe essere inevitabilmente sfruttato dall'Inter per arrivare a dama su un calciatore giallorosso desiderato da tempo: Manu Koné. Non appare folle pensare che i due club diano una valutazione a entrambi i giocatori e se li scambiassero, con i nerazzurri che dovrebbero colmare economicamente la distanza ma ascriverebbero una plusvalenza a bilancio per Carlos Augusto. Il francese è l'unico reale obiettivo dell'Inter nella Capitale, perché su Gianluca Mancini non ci sono conferme (ma tutto potrebbe cambiare in caso di mancato accordo sul rinnovo) mentre Mile Svilar viene valutato 60 milioni, cifra alla portata solo della Premier League.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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