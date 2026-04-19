Il Milan torna alla vittoria, si lascia alle spalle le due sconfitte consecutive (3-0 contro l'Udinese e il ko di misura del big match del Maradona contro Antonio Conte) e conquista tre punti battendo di misura l'Hellas Verona. A decidere la gara ci pensa Adrien Rabiot quando il cronomentro segna il minuto numero 41: il francese apre e chiude un triangolo con Rafael Leao, raccoglie la verticalizzazione del portoghese e con un preciso diagonale di sinistro sblocca la gara e regala tre punti a Massimiliano Allegri.

I rossoneri, non brillantissimi nella conduzione della manovra e nella prestazione, vincono una gara sporca e mettono un mattone pesante per la corsa Champions League. Il Diavolo aggancia il Napoli (sconfitto ieri sera a domicilio dalla Lazio) a quota 66 punti, a ben 12 lunghezze di distanza dalla capolista Inter, sempre più lanciata in vetta verso il 21esimo tricolore. E soprattutto allunga a +8 dalla quinta e dalla sesta in classica (ovvero il Como e la Roma, ferme a 58 punti dopo il ko contro il Sassuolo e il pareggio con l'Atalanta).

L'Hellas Verona vede invece la Serie B avvicinarsi sempre di più: i gialloblu si trovano ora al penultimo posto a pari punti con il Pisa, che però scenderà in campo alle ore 18 per sfidare il Genoa all'Arena Garibaldi. La corsa salvezza passa anche da questa sfida.